Il punto di vista all'Adnkronos: "Le emozioni vengono sostanzialmente 'agite' perché non vengono innanzitutto riconosciute" Assenza di empatia, frustrazione, incapacità di usare la parola come filtro delle emozioni, un mix che può sfociare in comportamenti violenti se non subentra un'autoregolazione emotiva. E' il punto di vista della psicologa e criminologa Flaminia Bolzan, che, intervistata dall'Adnkronos,

Tredicenne morta, la criminologa Bolzan: "Ragazzi incapaci di gestire emozioni"

(Adnkronos) - Assenza di empatia, frustrazione, incapacità di usare la parola come filtro delle emozioni, un mix che può sfociare in comportamenti violenti se non subentra un'autoregolazione emotiva.

Adolescenti e violenza: l’esperta avverte: “Incapaci di gestire le emozioni con le parole. Educazione all’affettività non sia solo teoria”

La tragica vicenda di Aurora, la tredicenne morta dopo essere precipitata dal terrazzo, riporta l'attenzione sulla difficoltà di molti adolescenti nel gestire le proprie emozioni.

