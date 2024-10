Gaeta.it - Tragico incidente stradale a Ravenna: giovane di 20 anni perde la vita in collisione multipla

(Di martedì 29 ottobre 2024) Undi 20, proveniente da Forlimpopoli, ha tragicamente perso lain unavvenuto alle prime ore del mattino alle porte di. L'evento ha coinvolto quattro veicoli e si è verificato nei pressi della frazione di Casemurate, lungo la via Dismano, un'arteria che delimita il confine tra le province die Forlì-Cesena. Le autorità locali stanno indagando sulle cause che hanno portato a questomortale. Dinamica dell': cosa è successo Il sinistro è avvenuto intorno alle 5 del mattino, quando la Fiat Punto guidata dalla vittima ha impattato con un'altra auto, una Opel Mokka, in un colpo di scena drammatico. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, l'potrebbe essere stato causato da un sorpasso azzardato effettuato prima di un dosso, in una zona dove la manovra era vietata.