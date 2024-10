Terrore in crociera, onda di 9 metri si abbatte sulla nave: un morto e un centinaio di feriti (Di martedì 29 ottobre 2024) Il racconto della tempesta tremenda. Il bilancio del terribile evento che ha colpito la nave da crociera è stato di un morto e 100 feriti. Onde alte 9 metri, ora è stato diffuso un nuovo rapporto dove si comunica che l’indagine è quasi completata. Lo riporta la Bbc che ricorda come degli oltre cento i feriti, otto furono portati subito in ospedale. Purtroppo uno di questi è morto poco dopo il suo arrivo e il ricovero nel nosocomio. Fatali le ferite riportate durante la tempesta. Stiamo parlando di quello che è accaduto il 4 novembre del 2023. A breve sarà trasmesso un rapporto completo, ma intanto quanto trapela fa ancora venire i brividi. Leggi anche: “È lui, correte”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il racconto della tempesta tremenda. Il bilancio del terribile evento che ha colpito ladaè stato di une 100. Onde alte 9, ora è stato diffuso un nuovo rapporto dove si comunica che l’indagine è quasi completata. Lo riporta la Bbc che ricorda come degli oltre cento i, otto furono portati subito in ospedale. Purtroppo uno di questi èpoco dopo il suo arrivo e il ricovero nel nosocomio. Fatali le ferite riportate durante la tempesta. Stiamo parlando di quello che è accaduto il 4 novembre del 2023. A breve sarà trasmesso un rapporto completo, ma intanto quanto trapela fa ancora venire i brividi. Leggi anche: “È lui, correte”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:a bordo di una nave da: cento passeggeri feriti VIDEO; Nave dain mezzo alla tempesta, onde di 14 metri e 100 feriti: "Paura di morire";anomala investe nave da: una donna ha perso la vita, quattro i feriti;indi 9 metri si abbatte sulla nave: un morto e un centinaio di feriti;shock: Onde di 30 metri, tempesta terribile e 150 feriti; Leggi >>>

Onda di 9 metri colpisce nave da crociera, muore un passeggero

(msn.com)

Un report dal Regno Unito ha messo in luce l'incidente, mortale per un passeggero, che l'anno scorso ebbe la nave da crociera Spirit of Discovery mentre si trovava sulle acque del Golfo di Biscaglia: ...

Crociera, la nave viene colpita da un'onda di 9 metri: passeggero morto schiacciato dai mobili, oltre 100 feriti

(leggo.it)

Un viaggio di piacere si è trasformato in un incubo per i passeggeri della nave da crociera Spirit of Discovery, che il 4 novembre 2023 è stata colpita da un’onda anomala ...

Nave da crociera colpita da un'onda di 9 metri: passeggero morto schiacciato dai mobili, oltre 100 feriti

(ilmattino.it)

Un viaggio di piacere si è trasformato in un incubo per i passeggeri della nave da crociera Spirit of Discovery, che il 4 novembre 2023 è stata colpita da un’onda anomala di ...

Tempesta con onde alte 10 metri travolse nave da crociera: un morto e oltre 100 feriti tra Francia e Spagna

(informazione.it)

Un viaggio di piacere si è trasformato in un incubo per i passeggeri della nave da crociera Spirit of Discovery… Leggi ...