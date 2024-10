Tennis Coria | Mi piacerebbe affrontare Sinner cercherei di variare molto ritmo

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) “Toccasse a me, oggi, contro Jannikdi eseguire molte smorzate così da farlo muovere in avanti e anche lateralmente.è untacompleto e si sposta bene nonostante l’altezza.di non dargli troppo, variandoanche le traiettorie. Miavere 15 anni di meno e affrontarlo”. Così Guillermoin un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport. L’exta argentino è il capitano della selezione Albiceleste che affronterà l’Italia ai quarti di Coppa Davis il 21 novembre: “Il cemento indoor di Malaga non è la superficie ideale per la tipologia deiti argentini, ma ricordo anche che abbiamo battuto la Gran Bretagna di Draper ed Evans 2-1, a casa loro, in condizioni simili. Ora ci tocca l’Italia, una Nazionale talmente forte che Volandri potenzialmente potrebbe contare su tre diversi compagini tutte competitive.