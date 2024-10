Teatri a Sud, va in scena lo spettacolo “Antigone” (Di martedì 29 ottobre 2024) SAN CESARIO DI LECCE - Per la rassegna Teatri a Sud, sabato 2 novembre, alle ore 20.30, presso la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, Astràgali Teatro ospita “Antigone”, spettacolo della Compagnia Hellequin di Pordenone. Un monologo interpretato dall’attrice Daria Sadovskaia, che cura Lecceprima.it - Teatri a Sud, va in scena lo spettacolo “Antigone” Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di martedì 29 ottobre 2024) SAN CESARIO DI LECCE - Per la rassegnaa Sud, sabato 2 novembre, alle ore 20.30, presso la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, Astràgali Teatro ospita “”,della Compagnia Hellequin di Pordenone. Un monologo interpretato dall’attrice Daria Sadovskaia, che cura

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, va in scena lo spettacolo “Antigone” :: Segnalazione a Lecce;di Naso, il 27 ottobre va in scena ‘La grande menzogna’: il 'furto di verità' subito per la morte di Borsellino; Distilleria De Giorgi, in scena "Fimmene!";, al via la rassegna estiva di Astràgali Teatro a San Cesario di Lecce; Trani, va in scena il “Giullare”: il teatro che supera ogni barriera; Bande a. A Trepuzzi va in scena "Fiesta" del Teatro Due Mondi, lo spettacolo che da oltre 30 anni trasforma le strade in una festa; Leggi >>>

Teatri a sud, al via la programmazione autunnale di Astràgali teatro

(lecceprima.it)

SAN CESARIO DI LECCE - Tutto pronto per la programmazione autunnale di Teatri a Sud, la rassegna ideata e proposta da Astràgali Teatro, presso la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce.

Teatro Giuseppe Verdi di San Severo, la stagione 2024-2025

(foggiatoday.it)

Al via la stagione teatrale 2024-2025 del Teatro comunale Giuseppe Verdi di San Severo organizzata dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con ‘Puglia Culture’. Questo il programma.

Teatri a sud: al via la programmazione autunnale Salento

(noinotizie.it)

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Tutto pronto per la programmazione autunnale di Teatri a Sud, la rassegna ideata e proposta da Astràgali Teatro, presso la Distilleria De Giorgi ...

Al Teatro Sannazaro va in scena “Je suis r’o’ Sud”

(2anews.it)

Mercoledì, 30 ottobre 2024, alle ore 21:00, a Napoli, presso il Teatro Sannazaro, va in scena il musical “Je suis r’o’ Sud”, prodotto da Studio Danza di Anna ...