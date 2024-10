Superman: Nicholas Hoult parla del ruolo di Lex Luthor mentre si rincorrono le voci sul debutto del primo trailer (Di martedì 29 ottobre 2024) Superman: Nicholas Hoult parla del ruolo di Lex Luthor mentre si rincorrono le voci sul debutto del primo trailer Abbiamo una lunga lista di motivi per essere entusiasti di Superman, e il fatto che Nicholas Hoult sia il Lex Luthor del DCU – senza dubbio una delle più eccitanti aggiunte di casting dei DC Studios – deve essere da qualche parte in cima alla lista. L’aspettativa è che questa versione del cattivo sia uno scienziato pazzo a tutti gli effetti; dato che Lex è stato messo al centro della scena cinematografica e televisiva innumerevoli volte, spetterà al regista James Gunn e a Hoult dare un nuovo tocco al più grande nemico dell’Uomo d’Acciaio. parlando con Deadline, l’attore ha dichiarato: “Sono un fan di Superman e di Lex Luthor come personaggio, quindi speriamo di aver fatto qualcosa di speciale che possa piacere alla gente”. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di martedì 29 ottobre 2024)deldi LexsilesuldelAbbiamo una lunga lista di motivi per essere entusiasti di, e il fatto chesia il Lexdel DCU – senza dubbio una delle più eccitanti aggiunte di casting dei DC Studios – deve essere da qualche parte in cima alla lista. L’aspettativa è che questa versione del cattivo sia uno scienziato pazzo a tutti gli effetti; dato che Lex è stato messo al centro della scena cinematografica e televisiva innumerevoli volte, spetterà al regista James Gunn e adare un nuovo tocco al più grande nemico dell’Uomo d’Acciaio.ndo con Deadline, l’attore ha dichiarato: “Sono un fan die di Lexcome personaggio, quindi speriamo di aver fatto qualcosa di speciale che possa piacere alla gente”.

