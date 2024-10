Ilrestodelcarlino.it - Stefania Sandrelli madrina a Corto Dorico

(Di martedì 29 ottobre 2024) Unad’eccezione per la 21esima edizione del ‘Film Fest’, in programma ad Ancona tra il 30 novembre e l’8 dicembre. E’, reduce dal successo di ‘Parthenope’ di Paolo Sorrentino. L’attrice aprirà il festival con ‘Relazioni pericolose’, spettacolo teatrale in cui ‘Cavalleria rusticana’ è letta dalla parte di Santuzza, impersonata appunto dalla. Il testo è a cura di Debora Pioli, la mise en scene di Marco Voleri. Musiche di Pietro Mascagni eseguite al pianoforte da Rocco Roca Rey e dalla voce soprano di Hanying Tso. Ideazione e coordinamento artistico di Elena Marazzita. ‘’ domenica è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma, all’interno dello spazio Casa Alice.