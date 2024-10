Amica.it - Stasera in tv “Ticket to Paradise”: la commedia romantico-litigarella con George Clooney e Julia Roberts

(Di martedì 29 ottobre 2024) Glamour, frivolo e “divistico”:todi Ol Parker è il film da vederein tv. Unacontemporanea, con punte vecchio stile – in ondain tv su Canale 5 alle 21.20 – con due protagonisti star:. Nel film del 2022, scritto e diretto da Ol Parker (già autore del successo Mamma Mia! Ci risiamo)interpretano una coppia di ex sposi che non si parlano più e si ritrovano sulla costa paradisiaca di Bali, Indonesia, dove la figlia Lily (Kaitlyn Dever) intende sposarsi con un ragazzo locale, Gede (Maxime Bouttier). Su una cosa sola i genitori di Lily sono d’accordo: il matrimonio non s’ha da fare. Non tutto funziona, ma i duetti di odio-amore tra i due protagonisti, da soli valgono il film.