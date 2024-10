Movieplayer.it - Spellbound - L'incantesimo: il magico nuovo trailer del film d'animazione Netflix in uscita

(Di martedì 29 ottobre 2024) Prodotto dall'ex-fondatore della Pixar John Lasseter, ilpromette di essere una delle novità più attese in streaming per la fine di quest'annoha diffuso in streaming ildi, una delle pellicole più attese in streaming in questa ultima parte dell'anno e che vede protagonista Rachel Zegler, che dà la propria voce al personaggio principale. Questod'avventura fantasy è stato prodotto da Skydance Animation e racconta la storia emozionante di una ragazza che vuole salvare la sua famiglia e il suo regno da un misterioso. Ilsi avvale di un cast e di una troupe stellari, noti per aver lavorato ad altri progetti di rilievo, e uscirà entro la fine dell'anno, il 22 novembre prossimo. Tra