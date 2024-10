Gaeta.it - Sicurezza e tutela della necropoli di cerveteri: stop a bici e moto sulla via degli inferi

(Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recentemente, si è acceso un dibattito acceso in merito alla circolazione diclette ecicli lungo la storica Via, un tratto che fa partedi, da poco riconosciuto come patrimonio mondiale dall’UNESCO. Questa area archeologica, caratterizzata dalla sua importanza storica e culturale, sta affrontando sfide significative a causa di comportamenti che potrebbero compromettere la sua integrità. La situazione attuale: lecletteviaLa questione dell’accesso e dell’utilizzoViaè emersa come un tema di discussione fra i residenti e le autorità locali. Molti ritengono che la presenza diclette, in particolare quelle da cross, non sia compatibile con il rispetto dovuto a un contesto archeologico di tale valore.