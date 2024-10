Serie A oggi, partite della decima giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari (Di martedì 29 ottobre 2024) oggi prende il via il nono turno del campionato di calcio italiano di Serie A: scopri gli orari e le modalità per seguire le partite in programma da martedì 29 ottobre a giovedì 31 ottobre. oggi, 29 ottobre 2024, riparte il campionato di Serie A per la stagione 2024/2025 con le partite della decima giornata del girone di andata. Il turno si concluderà giovedì 31 ottobre con Roma-Torino, il posticipo serale delle 20:45. Scopri gli orari e le piattaforme per seguire le partite in diretta TV e streaming. Calendario della giornata con incontri e orari su Sky, DAZN e NOW Appuntamento con il turno infrasettimanale necessario per permettere ai club e alla nazionale di Luciano Spalletti di affrontare i rispettivi impegni internazionali. Gli incontri sono spalmati in tre giorni, tra martedì e giovedì, con Roma-Torino Movieplayer.it - Serie A oggi, partite della decima giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 29 ottobre 2024)prende il via il nono turno del campionato di calcio italiano diA: scopri glie le modalità per seguire lein programma da martedì 29 ottobre a giovedì 31 ottobre., 29 ottobre 2024, riparte il campionato diA per la stagione 2024/2025 con ledel girone di andata. Il turno si concluderà giovedì 31 ottobre con Roma-Torino, il posticipo serale delle 20:45. Scopri glie le piattaforme per seguire lein diretta TV e. Calendariocon incontri esu Sky,e NOW Appuntamento con il turno infrasettimanale necessario per permettere ai club e alla nazionale di Luciano Spalletti di affrontare i rispettivi impegni internazionali. Gli incontri sono spalmati in tre giorni, tra martedì e giovedì, con Roma-Torino

È tempo di turno infrasettimanale in Serie A e B. Aprono la 10ª giornata della massima serie le sfide salvezza Cagliari-Bologna e Lecce-Verona. Tanta attesa per la sfida di San Siro alle 20.45 tra ...

TUTTOmercatoWEB.com foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom Torna in campo la Serie A in vista della 10ª giornata di campionato. Tre le sfide in programma in questo martedì 29… Leggi ...

Milan-Napoli, il big match dell'unico turno infrasettimanale di quest'anno, torna in tv in chiaro, ma non per tutti. Ecco come vederla. In campo anche Cagliari-Bologna e Lecce-Verona ...

Tutte le gare della decima giornata di Serie A e dove vederle in tv: si inizia con Cagliari-Bologna e Lecce-Verona e si chiude con Como-Lazio e Roma-Torino ...