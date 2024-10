"Se non mangi, il veleno...": la confessione di Giorgi che commuove (Di martedì 29 ottobre 2024) "Per 12 giorni sto malissimo. Accolgo tutto quello che arriva come un dono in più". Eleonora Giorgia, l'attrice che tutto il mondo ama, commuove gli italiani. Le sue parole arrivano, ancora una volta, nel corso di una puntata di Verissimo su Canale 5 con Silvia Toffanin. Eleonora Giorgi sta lottando con tutte le forze contro questo brutto male. "Sto facendo una chemio molto, molto seria, chi si cura come me lo capisce", ha spiegato l'attrice. "La faccio ogni 14 giorni e per 12 giorni sto malissimo. Gli altri due giorni sto al top ma domani la rifaccio e avrò altri 12 giorni in cui sarò molto provata". Tutto il mondo della tv e del cinema ha inondato di messaggi e affetto la grande Eleonora Giorgi, che ha spiegato quali sono gli effetti negativi della chemioterapia. "Se non mangi, il veleno ti invade con più potenza e finisci sfinito. Iltempo.it - "Se non mangi, il veleno...": la confessione di Giorgi che commuove Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 29 ottobre 2024) "Per 12 giorni sto malissimo. Accolgo tutto quello che arriva come un dono in più". Eleonoraa, l'attrice che tutto il mondo ama,gli italiani. Le sue parole arrivano, ancora una volta, nel corso di una puntata di Verissimo su Canale 5 con Silvia Toffanin. Eleonorasta lottando con tutte le forze contro questo brutto male. "Sto facendo una chemio molto, molto seria, chi si cura come me lo capisce", ha spiegato l'attrice. "La faccio ogni 14 giorni e per 12 giorni sto malissimo. Gli altri due giorni sto al top ma domani la rifaccio e avrò altri 12 giorni in cui sarò molto provata". Tutto il mondo della tv e del cinema ha inondato di messaggi e affetto la grande Eleonora, che ha spiegato quali sono gli effetti negativi della chemioterapia. "Se non, ilti invade con più potenza e finisci sfinito.

Eleonora Giorgi, la confessione che commuove: "Se non mangi, il veleno..."

"Per 12 giorni sto malissimo. Accolgo tutto quello che arriva come un dono in più". Eleonora Giorgia, l'attrice che tutto il ...

