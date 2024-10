Scoperto deposito di barche senza autorizzazione: scatta il sequestro (Di martedì 29 ottobre 2024) Scoperto sulla spiaggia un rimessaggio e deposito di natanti allestito su area demaniale e senza alcuna autorizzazione. E' l'esito delle attività contrasto alla commissione di reati posti a tutela del rispetto delle norme in materia di utilizzo del pubblico demanio marittimo, messa in campo dagli Casertanews.it - Scoperto deposito di barche senza autorizzazione: scatta il sequestro Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 29 ottobre 2024)sulla spiaggia un rimessaggio edi natanti allestito su area demaniale ealcuna. E' l'esito delle attività contrasto alla commissione di reati posti a tutela del rispetto delle norme in materia di utilizzo del pubblico demanio marittimo, messa in campo dagli

