"Sanità nel Brindisino, mancano all'appello oltre 200 medici: servizi non garantiti" (Di martedì 29 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Chiara Cleopazzo Michela Almiento e Massimo Di Cesare, rispettivmaente segretari Funzione Pubblica Cgil, Spi Cgil e Cgil Brindisi.Qualche giorno fa si è tenuta la cabina di regia confederale monotematica sulle liste d'attesa nella Asl di Brindisi

(brindisireport.it)

La nota del sindacato: "Abbiamo richiamato la forte criticità sul fenomeno delle liste d'attesa per le prescrizioni di visite a domicilio, un ulteriore disagio per i pazienti più fragili, anziani e no ...

