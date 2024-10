Salerno per tre giorni capitale europea del clarinetto: concerti gratuiti (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoconcerti, masterclass ed una fiera commerciale con i più importanti costruttori di clarinetti ed accessori provenienti da tutta Europa: è quanto previsto, dal 30 ottobre al 2 novembre, nel corso della 13ma edizione del Festival Europeo del clarinetto organizzato dall’Associazione europea del clarinetto (ECA). Per la prima volta l’evento fa tappa in Italia e gli organizzatori hanno scelto Salerno dove i concerti serali, con ingresso libero e gratuito, si svolgeranno presso la Sala Pasolini, la Cappella Palatina ed il Teatro Augusteo che ospiterà il concerto di Gala finale sabato 2 novembre alle ore 20.30. Gli altri eventi sono in programma tra il Conservatorio Martucci e Palazzo Fruscione. L’evento organizzato dall’ECA porta a Salerno i più importanti virtuosi del clarinetto, musicisti emergenti, studenti e studiosi. Anteprima24.it - Salerno per tre giorni capitale europea del clarinetto: concerti gratuiti Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto, masterclass ed una fiera commerciale con i più importanti costruttori di clarinetti ed accessori provenienti da tutta Europa: è quanto previsto, dal 30 ottobre al 2 novembre, nel corso della 13ma edizione del Festival Europeo delorganizzato dall’Associazionedel(ECA). Per la prima volta l’evento fa tappa in Italia e gli organizzatori hanno sceltodove iserali, con ingresso libero e gratuito, si svolgeranno presso la Sala Pasolini, la Cappella Palatina ed il Teatro Augusteo che ospiterà il concerto di Gala finale sabato 2 novembre alle ore 20.30. Gli altri eventi sono in programma tra il Conservatorio Martucci e Palazzo Fruscione. L’evento organizzato dall’ECA porta ai più importanti virtuosi del, musicisti emergenti, studenti e studiosi.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Salerno - neonata muore 6 giorni dopo il parto : indagati i genitori - ipotesi percosse o sballottamento

(Tpi.it)

La Procura di Salerno ha iscritto sul registro degli indagati i due genitori di una neonata morta nei giorni scorsi all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. L’ipotesi di reato è omicidio preterintenzionale. L’iscrizione sul registro degli ...

Salerno - trovato il corpo di Silvia Nowak : era scomparsa da giorni

(Dayitalianews.com)

Di lei si erano perse le tracce martedì. Oggi, il tragico ritrovamento. Silvia Nowak è morta. Dopo tre giorni di ricerche, il cadavere semicarbonizzato è stato scoperto fra le sterpaglie in una zona poco distante dalla sua abitazione. Il ...

Previsioni Meteo Salerno Fra 3 giorni

(meteogiuliacci.it)

Meteogiuliacci nasce dall’esperienza del col. Mario Giuliacci, simpatico e noto meteorologo e climatologo che ha descritto per anni le previsioni del tempo a milioni di italiani attraverso i canali ...

L’ Università di Salerno compie 80 anni e la mostra che la celebra smontata in 80 ore

(lapilli.eu)

Bruciata in solo tre giorni, ossia in 80 ore per non essere fruita da nessuno ... Divenne, nel febbraio 1944, ministro del dicastero, durante il periodo di Salerno Capitale, che, nel maggio 1944, ...

Napoli per tre giorni capitale della prossimità

(vita.it)

Dal 3 al 5 ottobre Napoli sarà la capitale italiana della Prossimità ... dove si terranno l’apertura e la chiusura della tre giorni, l’Albergo dei poveri, Officine Gomitoli, Centro Salesiani ...

"Canalone ricorda, 70 anni da quella notte": tre giorni di iniziative per ricordare l'alluvione del 1954

(salernotoday.it)

La presentazione del programma è avvenuta questa mattina nella Sala del Gonfalone del Comune di Salerno alla presenza della presidente del comitato di quartiere, Luisa Concilio, dell’assessore all’Amb ...