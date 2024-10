Salario minimo di 9 euro l'ora negli appalti comunali, il centrosinistra approva una mozione (Di martedì 29 ottobre 2024) Avviare un percorso per garantire ai dipendenti del Comune di Modena, e a coloro che lavorano in appalti comunali, un Salario minimo di 9 euro l’ora. È la principale richiesta che il Consiglio comunale rivolge all’Amministrazione con la mozione dedicata al trattamento economico minimo orario Modenatoday.it - Salario minimo di 9 euro l'ora negli appalti comunali, il centrosinistra approva una mozione Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Avviare un percorso per garantire ai dipendenti del Comune di Modena, e a coloro che lavorano in, undi 9l’ora. È la principale richiesta che il Consiglio comunale rivolge all’Amministrazione con ladedicata al trattamento economicoorario

Salario minimo a 9 euro l'ora bocciato (di nuovo) dalla maggioranza: "Destra sociale a chiacchiere"

Un nuovo "no" dal centrodestra all'introduzione del salario minimo di 9 euro lordi l'ora, contenuto nell'emendamento al ddl lavoro scritto e sottoscritto da Pd, M5S, Alleanza Verdi e Sinistra e dal ...

Salario minimo a 9 euro, la Camera boccia l’emendamento del centrosinistra. Italia Viva si astiene

Il Governo boccia il salario minimo a 9 euro all’ora. La Camera dei Deputati ha respinto l‘emendamento unitario delle opposizioni per l’introduzione del salario minimo in Italia. La ...

Il centrodestra boccia il salario minimo a 9 euro l’ora, non passa testo delle opposizioni alla Camera

La maggioranza alla Camera ha votato contro un emendamento al ddl Lavoro che avrebbe introdotto il salario minimo da 9 euro l’ora in Italia. Il testo era lo stesso presentato lo scorso anno ...

Emma Petitti: “Salario minimo applicato in tutti gli appalti della Regione Emilia-Romagna”

“Il criterio del minimo orario di 9 euro dovrà essere rispettato in tutti gli appalti della Regione Emilia-Romagna – siano essi per lavori, servizi o forniture -, un risultato che garantirà maggiore d ...