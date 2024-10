Lapresse.it - Roma, Ferrero ai Friedkin: “Soldi spesi male, si facciano consigliare da noi romanisti”

(Di martedì 29 ottobre 2024) “Cari, lava rifondata. Basta mettere toppe e buttaresu questa squadra, sulla società. Io mi sono messo contro tutta la Sampdoria perché fin da bambino ho vissuto e tifato la. Quella di Di Bartolomei, di Liedholm, sono cresciuto nella curva della, il mio cuore pulsa giallorosso. Ma oggi sono molto incazzato, perché caro presidentenoi siamo molto felici che lei è venuto a investire nella, ma siamo dispiaciuti perché evidentemente è contornato da cattivi consiglieri. Lava rifondata. Lei non ha speso 100 milioni, li ha buttati. Perché ha vicino gente forse poco intenditrice di questo calcio. Lanon è un parlamento europeo, non può essere gestita da direttori stranieri, come Monchi o Ghisolfi, che non conoscono il mondonista. Il calcio deve essere seguito da vicino”.