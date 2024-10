Querela Mastella, arriva l'ok del Senato a procedere contro Calenda (Di martedì 29 ottobre 2024) Via libera in Aula, al Senato, con 54 voti a favore e 85 astenuti, alla relazione della Giunta per le Elezioni e le Immunità sul caso Calenda-Mastella. L'Aula ha confermato quanto deciso dalla Giunta presieduta dal dem, Dario Franceschini, relativamente alla richiesta della Procura di Roma, che aveva chiesto al Senato l'autorizzazione a procedere nei confronti del leader di Azione, dopo la Querela presentata dall'ex ministro Clemente Mastella. Al centro dello scontro tra Calenda e l'ex ministro della Giustizia Mastella, il tweet del leader di Azione, che il 3 aprile scorso criticò su X la scelta di Emma Bonino di dar vita alla lista Stati Uniti d'Europa insieme a Matteo Renzi e ad altri centristi. «Non ha alcun senso portarsi dietro, sia pure per interposta persona, Cuffaro, Cesaro e Mastella. Iltempo.it - Querela Mastella, arriva l'ok del Senato a procedere contro Calenda Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Via libera in Aula, al, con 54 voti a favore e 85 astenuti, alla relazione della Giunta per le Elezioni e le Immunità sul caso. L'Aula ha confermato quanto deciso dalla Giunta presieduta dal dem, Dario Franceschini, relativamente alla richiesta della Procura di Roma, che aveva chiesto all'autorizzazione anei confronti del leader di Azione, dopo lapresentata dall'ex ministro Clemente. Al centro dello strae l'ex ministro della Giustizia, il tweet del leader di Azione, che il 3 aprile scorso criticò su X la scelta di Emma Bonino di dar vita alla lista Stati Uniti d'Europa insieme a Matteo Renzi e ad altri centristi. «Non ha alcun senso portarsi dietro, sia pure per interposta persona, Cuffaro, Cesaro e

