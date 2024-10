Quarrata: operaio picchiato “per essersi rivolto al sindacato”. Prosegue lo sciopero (Di martedì 29 ottobre 2024) Prosegue lo sciopero dopo l'aggressione ad un operaio per essersi rivolto al sindacato. L'operaio, un pachistano di 22 anni, sarebbe stato picchiato, come denuncia il Sudd Cobas, dentro la fabbrica in cui lavora, un'azienda a conduzione cinese di Quarrata, in provincia di Pistoia L'articolo Quarrata: operaio picchiato “per essersi rivolto al sindacato”. Prosegue lo sciopero proviene da Firenze Post. .com - Quarrata: operaio picchiato “per essersi rivolto al sindacato”. Prosegue lo sciopero Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 29 ottobre 2024)lodopo l'aggressione ad unperal. L', un pachistano di 22 anni, sarebbe stato, come denuncia il Sudd Cobas, dentro la fabbrica in cui lavora, un'azienda a conduzione cinese di, in provincia di Pistoia L'articolo“peral”.loproviene da Firenze Post.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: “Sappiamo che sei stato al sindacato" e viene aggredito all’ingresso in fabbrica a Quarrata – Video; Operaio preso a bastonate in azienda. L’accusa: “Ti sei rivolto al sindacato”; Sciopero del commercio in Toscana: proclamato dai sindacati per venerdì 1 novembre; Picchiato per essersi rivolto al sindacato: manifestazione dei Sudd Cobas, la solidarietà della CGIL e l'invito a denunciare; Pistoia, parla l'operaio picchiato dai datori di lavoro: “Ecco dove mi hanno ferito”; Empoli: maltrattava e picchiava la madre. Arrestato 18enne. Che si scaglia anche contro i carabinieri; Leggi >>>

Quarrata: operaio picchiato “per essersi rivolto al sindacato”. Prosegue lo sciopero

(firenzepost.it)

Prosegue lo sciopero dopo l'aggressione ad un operaio per essersi rivolto al sindacato. L'operaio, un pachistano di 22 anni, sarebbe stato picchiato, come denuncia il Sudd Cobas, dentro la fabbrica in ...

?? Quarrata, operaio tessile aggredito a bastonate dopo essersi rivolto a sindacato

(controradio.it)

Stavolta l’aggressione a colpi di bastone è avvenuta a Quarrata in provincia di Pistoia. Ma il copione è sempre lo stesso: operai pakistani che protestano ...

Operaio aggredito per essersi rivolto al sindacato, prosegue lo sciopero

(controradio.it)

Operaio aggredito a Quarrata (Pistoia) per essersi rivolto al sindacato, prosegue lo sciopero. 'Adesione alta, violenza contro chi rivendica i propri diritti'.

Sudd Cobas, 'operaio bastonato per essersi rivolto al sindacato'

(msn.com)

Un operaio pakistano di 22 anni è stato preso a bastonate in un'azienda di Quarrata (Pistoia) per il fatto che poche ore prima si era rivolto al sindacato Sudd Cobas. (ANSA) ...