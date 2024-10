Perugia, posti di blocco della polizia: patenti ritirate e denunce (Di martedì 29 ottobre 2024) posti di blocco della polizia di Perugia, nella zona di Sant'Andrea delle Fratte, nel fine settimana. In campo quattro pattuglie della stradale e personale medico e infermieristico dell'ufficio sanitario della polizia. Il bilancio è di oltre 100 i veicoli controllati e oltre 150 le persone Perugiatoday.it - Perugia, posti di blocco della polizia: patenti ritirate e denunce Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024)didi, nella zona di Sant'Andrea delle Fratte, nel fine settimana. In campo quattro pattugliestradale e personale medico e infermieristico dell'ufficio sanitario. Il bilancio è di oltre 100 i veicoli controllati e oltre 150 le persone

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, giro di vite in centro: controlli a tappeto edi; Lungo inseguimento sulla E45, arrestati 4 sudamericani; Inseguimento sul raccordo; Fermata dallaun'auto a Mocaiana dopo un inseguimento: indagini in corso su 4 persone; Marsciano, accordo Giunta e vertici dellalocale: scatta il piano controlli sia in centro che lungo le strade principali;, chat per segnalare idi: caccia ai balordi. Indagine per favoreggiamento; Leggi >>>

Comune di Perugia: concorso per diplomati (polizia locale)

(ticonsiglio.com)

Il Comune di Perugia, in Umbria, ha indetto un concorso per diplomati, per la copertura di posti di Agente di Polizia Locale a tempo indeterminato. Ecco il bando da scaricare e tutte le informazioni u ...

Perugia, al via il concorso pubblico per diventare agente della polizia municipale: entro quando e dove presentare la domanda

(corrieredellumbria.it)

Due posti disponibili per diventare un agente della polizia municipale di Perugia. Il Comune ha indetto un concorso pubblico, per esami, a tempo pieno e indeterminato, di cui un posto riservato ai ...

Comune di Perugia: concorso per Agenti di Polizia Municipale

(concorsi-pubblici.org)

Il Comune di Perugia ha indetto pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di Agente di Polizia Municipale – Area degli Istruttori – a tempo pieno e indeterminato di cui 1 posto riservato ai ...

Perugia, bloccava i soldi nei bancomat per poi rubarli: arrestato in Spagna un 27enne.

(corrieredellumbria.it)

È stato rintracciato ad Alicante e successivamente estradato il ragazzo di origini romene che rubava denaro alle vittime con la tecnica del cash trapping ...