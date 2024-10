Percorsi di lingua straniera e PCTO all’estero: candidature scuole fino al 31 ottobre (Di martedì 29 ottobre 2024) Entro le ore 18.00 del giorno 31 ottobre 2024 le scuole possono aderire all'avviso ministeriale del 9 ottobre di riapertura dei termini della procedura “a sportello” dei “Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) all’estero”. L'articolo Percorsi di lingua straniera e PCTO all’estero: candidature scuole fino al 31 ottobre . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Entro le ore 18.00 del giorno 312024 lepossono aderire all'avviso ministeriale del 9di riapertura dei termini della procedura “a sportello” dei “per le competenze trasversali e l'orientamento (”. L'articolodial 31

Sul sito del PON "Per la Scuola" 2014-2020 è stato pubblicato un nuovo avviso, dopo quello dello scorso gennaio, per potenziare l'offerta formativa e l'orientamento didattico negli Istituti Tecnici e Professionali attraverso percorsi di lingua ...

L'Agenzia delle Entrate informa che per l'anno scolastico 2024/25 viene attivato il progetto "Un consulente in famiglia". Si tratta di un percorso per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) di 60 ore che affianca alla sensibilizzazione ...

PCTO all'estero: fondi per 50 milioni di ... didattico negli Istituti Tecnici e Professionali attraverso percorsi di lingua straniera e percorsi per le competenze trasversali e per l ...

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) La Legge 145/2018, art.1 comma 784 ha ridefinito le caratteristiche dell'Alternanza scuola lavoro così come erano state previste ...

Gli ultimi giorni del mese di ottobre sono densi di appuntamenti per le scuole e il personale. Riepiloghiamo le principali scadenze alle quali prestare attenzione. Concorso per Dirigenti scolastici Il ...

La Repubblica, a scuola di giornalismo: competenze e strumenti per raccontare il mondo che cambia è il PCTO completamente digitale che accompagna studentesse e studenti alla scoperta del giornalismo: ...