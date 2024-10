Opportunità di lavoro e sfide per il futuro della PA (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) - Torna il Festival del valore pubblico Università degli studi di Milano-Bicocca Mercoledì 30 ottobre 2024, ore 9.30 Aula Magna – Ed. U6 – Agorà Piazza dell'Ateneo Nuovo 1 – Milano Milano, 29 ottobre 2024. Il 30 ottobre 2024 (ore 9.30 in Aula Magna) torna con la seconda edizione il “Festival Valore PA”, la giornata dedicata alle pubbliche amministrazioni e agli enti del terzo settore, nata per condividere storie e conoscenze sulla creazione di valore pubblico e per consolidare una comunità di persone motivate a cambiare la nostra società. Apriranno i lavori, la rettrice di Milano-Bicocca Giovanna Iannantuoni, il prof. Mauro Magatti (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) e Alfredo Marra, prorettore per la semplificazione amministrativa. Liberoquotidiano.it - Opportunità di lavoro e sfide per il futuro della PA Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) - Torna il Festival del valore pubblico Università degli studi di Milano-Bicocca Mercoledì 30 ottobre 2024, ore 9.30 Aula Magna – Ed. U6 – Agorà Piazza dell'Ateneo Nuovo 1 – Milano Milano, 29 ottobre 2024. Il 30 ottobre 2024 (ore 9.30 in Aula Magna) torna con la seconda edizione il “Festival Valore PA”, la giornata dedicata alle pubbliche amministrazioni e agli enti del terzo settore, nata per condividere storie e conoscenze sulla creazione di valore pubblico e per consolidare una comunità di persone motivate a cambiare la nostra società. Apriranno i lavori, la rettrice di Milano-Bicocca Giovanna Iannantuoni, il prof. Mauro Magatti (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) e Alfredo Marra, prorettore per la semplificazione amministrativa.

Opportunità di lavoro e sfide per il futuro della PA

Apriranno i lavori, la rettrice di Milano-Bicocca Giovanna Iannantuoni, il prof. Mauro Magatti (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) e Alfredo Marra, prorettore per la semplificazione

