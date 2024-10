Ilgiorno.it - Open Fiber connette Monte Isola. Fibra ultraveloce alla perla del lago

(Di martedì 29 ottobre 2024)porta lain un borgo da cartolina nel Bresciano. Dallo scorso settembre gli abitanti dipossono accedere ai collegamenti Internet con prestazioni efficaci e all’avanguardia che garantiscono pari opportunità lavorative, sociali ed economiche. Si tratta di un grande passo avanti per la comunità della ““ deld’Iseo che nel 2016 divenne famosa in tutto il mondo dopo che l’artista bulgaro Christo la scelse per l’instzione di The Floating Piers, una piattaforma galleggiante che collegava temporaneamente Sulzano apassando per l’di San Paolo. L’però è particolare anche per un altro motivo: nell’oasi lacustre è vietata la circolazione degli autoveicoli, i turisti la possono visitare solo a piedi, in bicicletta o salendo sull’autobus che raggiunge i 12 borghi che compongono il Comune. Oggi però gli oltre 1.