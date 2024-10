Omicidio Nova Milanese, Giuseppe Caputo si difende: "Vivevamo una vita d'inferno, ora mia moglie è in pericolo” (Di martedì 29 ottobre 2024) Nova Milanese (Monza Brianza) - "La mia vita e quella della mia famiglia erano diventate un inferno e mia moglie, che si è ammalata a causa dell'aria fredda che gelava il nostro appartamento a causa dell'impianto di condizionamento installato dagli altri, ora è in pericolo". Lo ha ripetuto ancora, anche davanti alla giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Monza Elena Sechi, Giuseppe Caputo, il 62enne di Nova Milanese che ha prima aggredito la nipote che aveva appena parcheggiato l'auto sotto casa, brandendo un coltello a serramanico e ferendola lievemente e poi ha ucciso infierendo con i fendenti sulla cognata mamma della ragazza, Giovanna Chinnici, 63 anni, che era intervenuta in difesa della figlia. Ilgiorno.it - Omicidio Nova Milanese, Giuseppe Caputo si difende: "Vivevamo una vita d'inferno, ora mia moglie è in pericolo” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 29 ottobre 2024)(Monza Brianza) - "La miae quella della mia famiglia erano diventate une mia, che si è ammalata a causa dell'aria fredda che gelava il nostro appartamento a causa dell'impianto di condizionamento installato dagli altri, ora è in". Lo ha ripetuto ancora, anche davanti alla giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Monza Elena Sechi,, il 62enne diche ha prima aggredito la nipote che aveva appena parcheggiato l'auto sotto casa, brandendo un coltello a serramanico e ferendola lievemente e poi ha ucciso infierendo con i fendenti sulla cognata mamma della ragazza, Giovanna Chinnici, 63 anni, che era intervenuta in difesa della figlia.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:Caputo si difende: "Vivevamo una vita d'inferno, ora mia moglie è in pericolo”; Chi èCaputo, l'uomo che ha ucciso la cognata per un parcheggio a, trasferito in psichiatria dopo l’della cognata; Giovanna Chinnici uccisa adal cognatoCaputo: la lite sull'aria condizionata e i nove anni di contrasti prima del delitto; Giovanna Chinnici accoltellata dal cognato per un parcheggio, è morta per fare da "scudo" alla figlia; Uccide la cognata e accoltella la nipote, arrestato uomo di 62 anni a

Omicidio di Nova Milanese, trasferito in Psichiatria Giuseppe Caputo: salta l’interrogatorio all’assassino di Giovanna Chinnici

(msn.com)

In una lite ha accoltellato a morte la cognata e ferito la nipote. La sua avvocata: “In questo momento non ha la necessaria lucidità per parlare” ...

Nova Milanese, in un video l’ultimo ballo per Giovanna Chinnici uccisa dal cognato. “La nostra cura al dolore”

(msn.com)

Il ricordo delle referenti del Circolo Arci per l’amica uccisa dal cognato. Attesa per la data dei funerali, l’assassino ancora piantonato in Psichiatria ...

Chi è Giuseppe Caputo, l’uomo che ha ucciso la cognata per un parcheggio a Nova Milanese

(msn.com)

Giuseppe Caputo, 62 anni, è accusato di omicidio aggravato dall’uso dell’arma da taglio e dallo stato di parentela dopo la morte di Giovanna Chinnici. Era già stato denunciato dai familiari per questi ...

Nova Milanese, trasferito in psichiatria dopo l’omicidio della cognata

(msn.com)

È una vicenda intrisa di dolore e sconcerto quella che si sta consumando a Nova Milanese. Giuseppe Caputo ... Un dramma familiare culminato in una violenza efferata. Giuseppe Caputo deve rispondere di ...