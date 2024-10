Iltempo.it - Oltre un milione di dossier. Antimafia, hacker e banche: quel filo rosso che unisce le tre maxi indagini

(Di martedì 29 ottobre 2024) Nell'Italia di spioni e spiati, ormai parlano i numeri delaggio. E superano ille vittime delle intrusioni illegali alledati finite nel mirino di servitori dello Stato scoperti a lavorare contro lo Stato. Dal verminaio di Striano & Co all', passando per il bancario di Bari, fino ad arrivare al team didi Milano, ilè l'ossessione per i politici del centrodestra, l'ombra dei servizi segreti, la presenza di mandanti e complici ancora da identificare e il sequestro tardivo dei dispositivi degli indagati. Sullo sfondo lo spettro dila squadra Fiore, non ancora identificata, che a Roma ha messo in piedi un mercato delle informazioni riservate più fiorente dilo meneghino.