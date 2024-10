Occhiali e lenti donati dai Lions Val Santerno (Di martedì 29 ottobre 2024) Circa quattromila pezzi tra Occhiali completi, telai e lenti sono stati spediti dal Lions Club Val Santerno al centro italiano Lions per la raccolta degli Occhiali usati a Chivasso (Torino), sede nazionale del progetto. "Gli Occhiali raccolti nel territorio imolese di nostra competenza – spiega il presidente del Lions Club Val Santerno, Franco Capra (foto) – provengono principalmente da una donazione di montature nuove dell’Ottica Lanzoni, aperta nel 1964 da Antonio Lanzoni, già nostro socio, fatta dalla figlia Luisa che, prima del trasferimento della storica attività nel centro ottico Dieci Decimi, ha contribuito con spirito lionistico ad aiutarci in questa meritevole opera. A lei va il nostro particolare ringraziamento". Ilrestodelcarlino.it - Occhiali e lenti donati dai Lions Val Santerno Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Circa quattromila pezzi tracompleti, telai esono stati spediti dalClub Valal centro italianoper la raccolta degliusati a Chivasso (Torino), sede nazionale del progetto. "Gliraccolti nel territorio imolese di nostra competenza – spiega il presidente delClub Val, Franco Capra (foto) – provengono principalmente da una donazione di montature nuove dell’Ottica Lanzoni, aperta nel 1964 da Antonio Lanzoni, già nostro socio, fatta dalla figlia Luisa che, prima del trasferimento della storica attività nel centro ottico Dieci Decimi, ha contribuito con spirito lionistico ad aiutarci in questa meritevole opera. A lei va il nostro particolare ringraziamento".

