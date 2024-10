Terzotemponapoli.com - Non solo Napoli: parla Impallomeni

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) Hato nondelStefano, giornalista ed ex calciatore, a TMW Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Maracanà’. Calo dell’Inter rispetto allo scorso anno. Come vede questa cosa?“L’Inter non ha mollato, ma ha perso quel sacrificio che l’ha contraddistinta lo scorso anno. Rimane la più forte, ma non puoi mantenere questa fase così a lungo”. Juventus, Motta ha trovato Conceicao e Yildiz sulle ali: può essere una soluzione permanente?“La stagione vive anche i momenti. L’allenatore, quello bravo, è quello che sfrutta questi momenti. E’ quello che capisce i titolari in un certo momento. E così arrivi a dama o vicino a vincere. E Motta credo che stia percorrendo questa strada. Motta originale? Sì, ma non deve esagerare su questo comunque.