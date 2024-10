Gqitalia.it - Nicholas Hoult ha reso l'abito aziendale davvero sexy

(Di martedì 29 ottobre 2024) Sappiamo tutti che è un grande appassionato di Bottega Veneta. Che si tratti di una campagna pubblicitaria o di un festival cinematografico, negli ultimi mesi ha indossato un sacco di grandi abiti del marchio italiano. Quindi, in occasione della serata di gala di chiusura della première di Juror #2 (l'ultimo film di Clint Eastwood), ha ovviamente sfoggiato Bottega anche lì. Al TCL Chinese Theatre di Hollywood, ha puntato tutto sulla linea Pre-Fall 2024 della maison. Partendo dall'inizio, ha indossato una camicia bianca e l'ha abbinata a un blazer in twill di lana. Il blazer era monopetto, con i classici revers a lancia che scendevano verso la vita.