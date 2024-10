Ilgiorno.it - Mutui e prestiti, cresce la domanda. Per la prima casa 173.238 euro

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Milano guida la classifica delle città lombarde per l’imposto medio del mutuo richiesto per acquistare la: ammonta infatti a 173.238, valore cresciuto del 2% nel 2024 rispetto all’anno scorso. Una fotografia scattata analizzando un campione di oltre 100mila richieste di mutuo raccolte da Facile.it in Lombardia da gennaio a settembre 2024. In Lombardia, chi ha presentatodi finanziamento per l’acquisto dellaha puntato ad ottenere, in media, poco meno di 151mila, valore in aumento del 2% rispetto allo stesso periodo del 2023. La richiesta media è aumentata in quasi tutte le province lombarda, con un range compreso tra il +1% di Lodi e il +7% di Lecco. Uniche eccezioni sono le province di Pavia e Cremona, dove l’importo è rimasto stabile, e quella di Mantova che invece ha visto una lieve flessione dell’importo medio richiesto.