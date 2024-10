Minturno in fiamme un appartamento | salvate due donne e una bambina

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – Questa mattina, a, i Carabinieri della Stazione di Scauri sono intervenuti a seguito di una segnalazione di incendio all’interno di un’abitazione di una palazzina di 3 piani. Sul posto è giunto personale del Vigili del Fuoco che, attraverso l’autoscala, dall’esterno dell’immobile, è riuscito a trarre in salvo duee unache erano rimasti bloccate sul terrazzo. Le stesse persone sono state trasportate presso l’ospedale di Formia per gli accertamenti e le cure del caso derivanti dall’intossicazione da fumo. Sono tuttora in corso accertamenti finalizzati a stabilire le cause dell’incendio, che è stato domato dai Vigili del Fuoco intervenuti. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.