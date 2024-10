Terzotemponapoli.com - Milan-Napoli 0-2 – Il Napoli vola

(Di martedì 29 ottobre 2024)0-2 Cronaca e tabellino della partita CRONACA Ilespugna San Siro: decidono Lukaku e Kvaratskhelia. Ilvince ancora, superando ilnel big match di San Siro. Apre Lukaku dopo 5’, raddoppia Kvaratskhelia poco prima dell’intervallo, nel momento migliore dei rossoneri. La ripresa si apre con la rete annullata dal Var a Morata per evidente fuorigioco. In classifica ilallunga ancora sulle inseguitrici e va provvisoriamente a +7 sull’Inter e a +8 sulla Juventus. Succede tutto nel primo tempo a San Siro, quando iltrova i due gol che decidono la partita. La squadra di Conte sblocca la partita dopo cinque minuti con Lukaku, che va via a Pavlovic e batte Maignan sul primo palo.