Mette all’asta la banana ‘attaccata al muro’ | la base d’offerta per l’opera ‘Comedian’ di Cattelan è di 15 milioni di dollari

Una banana da 1,5 milioni di dollari. No, non è uno scherzo, ma la base d'offerta per accaparrarsi la celebre opera d'arte di Maurizio Cattelan, intitolata Comedian. E, adesso, sarà ufficialmente battuta all'asta dalla nota casa d'aste Sotheby's, a New York. L'offerta di partenza? 1.5 milioni di dollari, una cifra circa dieci volte superiore al costo con cui fu venduta l'opera per la prima volta, ovvero 120 mila euro. L'ingegnosa provocazione dell'artista padovano, infatti, si basa su una banana 'attaccata al muro' con il nastro adesivo. Venduta in tre versioni (due da 120 mila euro, una da 150 mila) nel 2019, l'opera è stata spesso al centro del dibattito di esperti e appassionati.

