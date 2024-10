“Me l’hanno massacrato. Bello com’era”. Le parole della mamma di Fabio Tosi, morto nel l’esplosione alla Toyota (Di martedì 29 ottobre 2024) Dolore e commozione alla camera ardente di Fabio Tosi, dove amici e parenti si sono radunati per dare l’ultimo saluto a un giovane amato da tutti. Fabio, strappato alla vita a soli 34 anni, ha lasciato un vuoto profondo nei cuori di quanti lo conoscevano. Daniela, sua madre, tra le lacrime lo ha ricordato con un misto di affetto e amarezza: «Me l’hanno massacrato. Bello com’era». Nel feretro, Fabio riposa con il suo frisbee tra le mani, una passione che lo aveva accompagnato fin dai tempi delle superiori e che lo aveva portato persino ai mondiali di Toronto e Londra. Thesocialpost.it - “Me l’hanno massacrato. Bello com’era”. Le parole della mamma di Fabio Tosi, morto nel l’esplosione alla Toyota Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Dolore e commozionecamera ardente di, dove amici e parenti si sono radunati per dare l’ultimo saluto a un giovane amato da tutti., strappatovita a soli 34 anni, ha lasciato un vuoto profondo nei cuori di quanti lo conoscevano. Daniela, sua madre, tra le lacrime lo ha ricordato con un misto di affetto e amarezza: «Me». Nel feretro,riposa con il suo frisbee tra le mani, una passione che lo aveva accompagnato fin dai tempi delle superiori e che lo aveva portato persino ai mondiali di Toronto e Londra.

Funerale di Fabio Tosi - l’operaio 34enne morto nell’esplosione alla Toyota di Bologna

Castenaso (Bologna), 29 ottobre 2024 - Sono arrivati in centinaia, questa mattina, alle porte di Bologna, alla Chiesa della Madonna del Buon Consiglio di Castenaso, per dare l’ultimo saluto al 34enne Fabio Tosi. Il giovane, insieme al collega ...

Fabio Tosi morto nell’esplosione alla Toyota di Bologna : camera ardente con foto - fresbee e Lego

Bologna, 28 ottobre 2024 - “Per me Fabio era tutto. Un ragazzo gentile e generoso, disponibile con gli altri. Era l’amico perfetto di tutti e il fidanzato perfetto per me. Mi ha sempre rispettata tantissimo, non facendomi mai mancare niente. Per me ...

“Me l’hanno massacrato. Bello com’era”. La mamma di Fabio Tosi, morto nell’esplosione alla Toyota

Oggi i funerali alle 10.30 alla Chiesa della Madonna del Buon Consiglio di Castenaso. Il papà Franco: “Esiste una logica nella vita, ...

