MariaVittoria Minghetti | Shaila ha detto che sono una Z

(Di martedì 29 ottobre 2024)ieri sera è stata una furia nel post puntata del Grande Fratello e questo solo perchéGatta è rientrata in Casa dopo l’esperienza in Spagna. “Mi sta sulle balle, non la posso sopportare e vi dico pure un’altra cosa: a me da pure fastidio che sia tornata, se ne poteva restare a Madrid“. La gieffina si è sfogata anche con Javier Martinez che ha colto la palla al balzo per rivelarle una cosa cheGatta gli hasotto le coperte ben lontana dai microfoni. E quandolo ha scoperto ne ha parlato con Jessica Morlacchi promettendole di fare una sceneggiata nei prossimi giorni. “hacheuna Z perché secondo lei io ci provavo con Javier, me l’halui indica Javier, ndr. Ho una visione ben specifica di. L’ho sempre. Lei qua fuori in Casa ha una maschera, la veraesce sotto le coperte“.