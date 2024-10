Lanazione.it - Maltempo, l’appello dei sindaci : "Non più una visione di emergenza serve una pianificazione strutturale"

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il disastro alluvionale porta non solo al calice amaro della conta dei danni, sia pubblici che privati, ma anche a una serie di riflessioni che giungono dai primi cittadini. Partiamo da Castellina Marittima, dove in località Le Badie la violenza delle piogge, quindi dei torrenti, ha scatenato l’inferno nella drammatica notte tra venerdì e sabato scorso. Intanto la coppia di anziani salvata in quelle ore drammatiche (l’acqua, nella loro abitazione, ha raggiunto 1 metro e 90 di altezza) ha trovato riparo in un appartamento messo a disposizione dal Comune. "Insistono grosse criticità con il fango che ancora invade gli scantinati e le abitazioni fino ai primi piani - dice il sindaco Alessandro Giari - non abbiamo ancora una stima puntuale dei danni. E’ atteso per domani (oggi per chi legge, ndr) il sopralluogo da parte dei funzionari della Regione per una verifica preliminare".