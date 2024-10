Maggioranza nel mirino dopo il consiglio: "Evitano confronto con atteggiamento antidemocratico" (Di martedì 29 ottobre 2024) Non si placano le polemiche dopo il consiglio comunale di ieri (28 ottobre) ad Aversa. I consiglieri d'opposizione Mario De Michele, Marco Girone e Mauro Baldascino puntano il dito contro la Maggioranza del sindaco Franco Matacena che prima boccia la proposta di inversione dell'ordine del giorno Casertanews.it - Maggioranza nel mirino dopo il consiglio: "Evitano confronto con atteggiamento antidemocratico" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Non si placano le polemicheilcomunale di ieri (28 ottobre) ad Aversa. I consiglieri d'opposizione Mario De Michele, Marco Girone e Mauro Baldascino puntano il dito contro ladel sindaco Franco Matacena che prima boccia la proposta di inversione dell'ordine del giorno

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Assedio a Patarnello dopo la mail anti Meloni : maggioranza contro le "toghe militanti"

(Ilgiornale.it)

La mail del giudice anti Meloni ha scatenato tensioni tra governo e magistratura. La maggioranza chiede interventi per garantire l'indipendenza e il rispetto delle leggi

Caos nella maggioranza dopo le parole di Giorgetti che prospettano aumenti dell’Imu con le revisioni catastali

(Ilfattoquotidiano.it)

Panico nella maggioranza dopo le parole del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che martedì, in audizione, ha prospettato la revisione dei valori catastali per le abitazioni che hanno apportato miglioramenti strutturali grazie al superbonus. ...

Assedio a Patarnello dopo la mail anti Meloni: maggioranza contro le "toghe militanti"

(msn.com)

La mail del giudice anti Meloni ha scatenato tensioni tra governo e magistratura. La maggioranza chiede interventi per garantire l'indipendenza e il rispetto delle leggi ...

Manovra, i nodi del testo e la corsa agli emendamenti: sanità, bonus e bitcoin nel mirino

(msn.com)

Si lavora sulle coperture della legge di bilancio in attesa dell'approdo in Palamento. Rinviata la conferenza stampa della premier. Cgil, Landini: "“Noi non escludiamo nulla, questo è il momento di sc ...

A Usmate la maggioranza non si sente al sicuro: chiede il consiglio da remoto

(msn.com)

La maggioranza di centrosinistra Per Usmate Velate non si sente sicura nel partecipare al consiglio comunale. Per questo ha proposto di fissare la seduta del 28 ottobre da remoto. Lo conferma il capog ...

Assedio a Patarnello dopo la mail anti Meloni: maggioranza contro le "toghe militanti"

(informazione.it)

Nel mirino degli esponenti della maggioranza non c’è soltanto il giudice autore della mail. Sono già partiti un’interrogazione parlamentare e una segnalazione al Consiglio superiore della ...