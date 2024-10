M5SGrillo | lupo sbranapecora tradisce

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) 12.25 "Si muore più traditi dalle pecore, che sbranati dal". Così Beppe Grillo in un post nelle 'storie' contemporanee di Whatsapp, all'indomani del voto in Liguria, negativo per i Pentastellati, e mentre si infiamma lo scontro al vertice del Movimento. La citazione è attribuita ad "autore sconosciuto" e accompagnata dalla foto di un. Difficile non pensare allo scontro con Conte,che non gli rinnoverà il contratto di consulenza da 300.000 euro.A sua volta,Grillo afferma di aver "diritto a estinguere il Movimento".