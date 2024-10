Primacampania.it - Le minacce alla tiktoker De Crescenzo ed al marito dal boss: «Ti uccideremo io e mio padre»

Leggi tutta la notizia su Primacampania.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) NAPOLI – Dopo gli arresti di ieri per il racket delle boe di via Caracciolo. emergono nuovi retroscena dell’indagine e cioè che Antonio Piccirillo, figlio del noto camorrista Rosario della “Torretta” e legato all’Alleanza di Secondigliano, si sarebbe recato a casa dellaRita Dee delSalvatore Bianco, minacciandoli con queste parole: “Quando andrai a fare la denuncia fai scrivere che siamo in due a volerti uccidere, io e mio”. Le, risalenti all’aprile 2021, erano volte a costringere Bianco a cedere parte delle boe gestite nelle acque di via Caracciolo, rivendicate dai Piccirillo come “di famiglia”. L’inchiesta, che ha portato ieri all’arresto die figlio, è partita proprio ddenuncia di Bianco, che gestisce l’ormeggio per 122 barche insieme ai fratelli, anche loro vittime di estorsione.