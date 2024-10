Bergamonews.it - Le messe al santuario di Sotto il Monte in diretta su Tv2000 e Canale 5 per tutto novembre

(Di martedì 29 ottobre 2024)ilGiovanni XXIII. Peril mese di, ilSan Giovanni XXIII diilsarà al centro dell’informazione religiosa nazionale, grazie alla trasmissione indelle celebrazioni liturgiche su5. Dall’1 al 30, l’emittente televisiva della Conferenza Episcopale Italiana,, trasmetterà ogni giorno ledelle 8.30 e delle 19,mente dal. Inoltre, la messa domenicale delle 10 sarà trasmessa insu5, offrendo così un ulteriore momento di raccoglimento e preghiera per tutti i devoti del Santo Pontefice. L’unica eccezione sarà il 2, quandotrasmetterà la Messa delle 8:30 in collegamento con ildi Lourdes, come avviene ogni primo sabato del mese.