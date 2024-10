Quifinanza.it - Le Borse si preparano ad un’apertura positiva, sotto la lente di Piazza Affari Stellantis e Stm

(Di martedì 29 ottobre 2024) I principali indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee sono previsti in avvio di seduta leggermente sopra la parità. Nel mercato statunitense, i principali indici azionari hanno mostrato discreti rialzi durante la prima giornata della settimana. Il Dow Jones è salito dello 0,65%, raggiungendo i 42.388 punti, mentre l’S&P500 ha registrato un aumento dello 0,27% a 5.824 punti. Anche il Nasdaq ha chiuso in rialzo dello 0,26% a 18.567 punti. Prosegue inoltre il trend positivo per la Borsa di Tokyo, con l’indice Nikkei che ha chiuso la giornata in crescita dello 0,77%, a 38.904 punti, toccando il massimo giornaliero, con un minimo di 38.417 punti.