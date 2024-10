L’Atalanta ritrova Kossounou: pronto per giocare già contro il Monza (Di martedì 29 ottobre 2024) SERIE A. L’Atalanta si prepara alla terza partita casalinga in otto giorni con la buona notizia del recupero di Kossounou: il difensore si è messo alle spalle l’infortunio e mercoledì sera contro il Monza sarà a disposizione. Ecodibergamo.it - L’Atalanta ritrova Kossounou: pronto per giocare già contro il Monza Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di martedì 29 ottobre 2024) SERIE A.si prepara alla terza partita casalinga in otto giorni con la buona notizia del recupero di: il difensore si è messo alle spalle l’infortunio e mercoledì serailsarà a disposizione.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: L’Atalanta ritrova Kossounou: pronto per giocare già contro il Monza; Al Gewiss. Gasperini: "Ora vedremo la vera Atalanta»; Probabili formazioni di Atalanta-Como; Sei Jolly per Gasperini: l'Atalanta pronta a sfidare l'Arsenal in Champions; Atalanta-Como, le probabili formazioni e dove vederla in tv; Chi gioca e chi no nelle partite di oggi: Calhanoglu, Lautaro, Neres, Lookman, McTominay, Pavard…; Leggi >>>

L’Atalanta ritrova Kossounou: pronto per giocare già contro il Monza

(ecodibergamo.it)

SERIE A. L’Atalanta si prepara alla terza partita casalinga in otto giorni con la buona notizia del recupero di Kossounou: il difensore si è messo alle spalle l’infortunio e mercoledì sera contro il ...

Atalanta, infortunio per Kossounou: lesione al bicipite femorale, out almeno due settimane

(sport.sky.it)

È ancora emergenza in difesa per l'Atalanta, che perde Odilon Kossounou per due/tre settimane. Lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale destro per il difensore nerazzurro ...

Atalanta, infortunio per Kossounou: non ci sarà contro il Genoa

(informazione.it)

Un solo grande obiettivo: riprendere a correre anche in campionato. L'Atalanta, dopo aver archiviato la grande prova di Champions League contro lo Shakhtar, torna a sintonizzarsi sul campionato ...

Atalanta, doppio infortunio per Djimsiti e Kossounou: Gasperini in apprensione per i problemi in difesa

(ilmessaggero.it)

Le uniche note negative restano gli infortuni di Dijmsiti, rimasto negli spogliatoi all’intervallo per un fastidio all’anca sinistra, e di Kossounou ... Atalanta, che in Europa ritrova ...