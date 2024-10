La Testimone - Shahed: la recensione del dramma iraniano premiato a Venezia (Di martedì 29 ottobre 2024) Un'anziana insegnante alle prese con la silenziosa e stringente presa mortale del regime iraniano sulla quotidianità di un popolo. Un dramma scritto da Jafar Panahi con il regista Nader Saeivar e una magnifica protagonista Maryam Bobani. La recensione di Mauro Donzelli. Comingsoon.it - La Testimone - Shahed: la recensione del dramma iraniano premiato a Venezia Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Un'anziana insegnante alle prese con la silenziosa e stringente presa mortale del regimesulla quotidianità di un popolo. Unscritto da Jafar Panahi con il regista Nader Saeivar e una magnifica protagonista Maryam Bobani. Ladi Mauro Donzelli.

La Testimone - Shahed, un grido di rivolta contro un regime oppressivo. Un film dalla scrittura solida e dalla recitazione intensa

Co-scritto e montato da Jafar Panahi, il dramma di una donna coraggiosa che sfida il potere. Da giovedì 31 ottobre al cinema.

La testimone, un’altra prospettiva dell’Iran

Jafar Panahi, che figura come sceneggiatore e montatore di La testimone – Shahed, è uno degli oppositori più puniti: per i suoi film è stato spesso in carcere (anche se i capi di accusa sono altri, ...

"La Testimone – Shahed": la lotta delle donne iraniane in prima visione a Roma

Un importante evento cinematografico si svolgerà oggi lunedì 28 ottobre, alle ore 18, presso la Casa Internazionale delle Donne di Roma, dove sarà presentato in ...

La Testimone (Shahed), la lotta di una donna sola nell’odierno Iran

La Testimone (Shahed) è la coraggiosa lotta contro l’oppressione femminile in Iran da parte di una donna sola in cerca di giustizia per la figlia adottiva uccisa dal marito. Dopo aver vinto il Premio ...