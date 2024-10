La nuova risonanza magnetica all' avanguardia con un magnete da 16 milioni è in funzione a Cantù

La nuova risonanza magnetica all'avanguardia con un magnete da 1,6 milioni è in funzione a Cantù (Di martedì 29 ottobre 2024) All’ospedale Sant’Antonio Abate a Cantù è entrata in funzione questa mattina la nuova risonanza magnetica e sono stati effettuati i primi esami. Il macchinario è stato acquistato con i fondi del Pnrr grazie ad un finanziamento di oltre 900mila euro ai quali si è aggiunto un ulteriore Quicomo.it - La nuova risonanza magnetica all'avanguardia con un magnete da 1,6 milioni è in funzione a Cantù Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di martedì 29 ottobre 2024) All’ospedale Sant’Antonio Abate aè entrata inquesta mattina lae sono stati effettuati i primi esami. Il macchinario è stato acquistato con i fondi del Pnrr grazie ad un finanziamento di oltre 900mila euro ai quali si è aggiunto un ulteriore

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:in funzione all’ospedale di Cantù; All’ospedale di Cantù da stamane in funzione la: i primi esami;: esami di alta qualità in tempi ridotti; Alla clinicaVilla Claudia unatecnologia per le risonanze magnetiche; Unaall'ospedale di Portogruaro;nucleare con IA e due Gamma Camere inaugurate all’ospedale di Forlì; Leggi >>>

All’ospedale di Cantù da stamane in funzione la nuova risonanza magnetica: i primi esami

(ciaocomo.it)

Il macchinario è stato acquistato con i fondi del Pnrr grazie ad un finanziamento di oltre 900mila euro ai quali si è aggiunto un ulteriore finanziamento regionale.

Risonanza magnetica full body scan: chi deve farla e a cosa serve

(repubblica.it)

Recentemente il rapper Sferaebbasta ha fatto sapere di aver speso 2500 euro per sottoporsi a uno screening con una risonanza magnetica di ultima generazione.

SOSTITUZIONE NUOVA RISONANZA MAGNETICA ALLE SCOTTE: LAVORI QUASI CONCLUSI

(oksiena.it)

Dal 21 ottobre al 3 novembre sarà sospesa l’attività per i pazienti ... si avvicina alla fase conclusiva dei lavori di sostituzione della Risonanza Magnetica (RM) presso l'unità di Neuroradiologia ...

Tac e risonanze, dal Pnrr 13 nuovi strumenti ultramoderni per gli ospedali veronesi

(veronaoggi.it)

L'Ulss 9 ammoderna le proprie attrezzature radiologiche negli ospedali veronesi: 13 nuovi strumenti, spesa 4,3 milioni.