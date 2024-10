Linkiesta.it - La giornalista della tv russa sanzionata alimenta il circo della propaganda di Mosca

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Nel corso di queste ultime settimane, su queste pagine abbiamo raccontato le modalità di ingaggio, finanziamento e canalizzazione delle campagne disinformative nel nostro Paese, suscitando la reazione di molti dei protagonisti, che in modo più o meno composto hanno reagito alzando il tiro con atti provocatori e tentativi di distorsionerealtà e anche campagne diffamatorie, in pieno stile putiniano. Tra queste personalità spicca Asya Emelyanova, corrispondentetv di Stato, Rossiya 1, media sanzionato dal Consiglio dell’Unione Europea. Emelyanova, nel corso di questi mesi, si è resa protagonista di un attivismo che per modalità operativa la colloca come agente straniero nel nostro Paese.