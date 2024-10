Nerdpool.it - James Gunn smentisce la voce secondo cui Dua Lipa si sarebbe unita al DCU

(Di martedì 29 ottobre 2024) Le vocicui la popstar Duaavrebbe firmato un contratto per più film con i DC Studios sono state smentite dal regista di Superman e co-direttore dei DC Studiosnel fine settimana. I resoconti suggerivano che la cantautrice avesse firmato un “contratto decennale”, una frase cheha messo in discussione in particolare, osservando che i moderni contratti di Hollywood riguardano quasi esclusivamente il numero di progetti, non la durata del lavoro. I rapporti sostenevano che Duaavrebbe interpretato Zatanna, la maga che parla al contrario, famosa per il suo periodo con la Justice League e, più recentemente, per la sua storia d’amore con l’inveterato bastardo magico John Constantine., che è sempre stato uno sfatatore di notizie false relative ai suoi progetti, è stato interrogato sui social media in merito alle voci.