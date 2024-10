Game-experience.it - Indiana Jones e l’Antico cerchio, Bethesda ha condiviso nuovi video gameplay ed informazioni inedite

(Di martedì 29 ottobre 2024) Proprio in questi minuti sono state pubblicate le anteprime di, con la stampa specializzata che ha accompagnato iprovati con deiinediti, mettendo in risalto quelli che sono gli elementi iconici del gioco. Grazie a questoè possibile vedere in azione tutta una serie di sequenze di giocato mai viste prima, consentendo di conseguenza ai fan di poter vedere in azione il celeberrimo archeologo alle prese con tutta una serie di situazioni al cardiopalma. Inoltre vedendo questisi ha sostanzialmente la conferma che MachineGames sta cercando di creare “l’equivalente giocabile di un film di” con, con l’archeologo costretto ad affrontare molti nemici a suon di scazzottate, il tutto mentre si risolvono alcuni puzzle.