Lettera43.it - Inchiesta banche dati, Enrico Pazzali si autosospende da presidente della Fondazione Fiera Milano

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di martedì 29 ottobre 2024), arrestato nell’ambito dell’sul prelievo di informazioni segrete danazionali, si è autosospeso dal ruolo di, comunicando la sua decisione al comitato esecutivo dell’ente. Come da statuto, i poteri passano integralmente al vicevicario Davide Corritore. «Il comitato esecutivo di», si legge in una nota, «ha preso attodeterminazione da parte deldirsi dalle proprie funzioni al fine di potersi dedicare efficacemente alla propria difesa». Il manager, titolare al 95 per centosocietà investigativa Equalize, è accusato di aver chiesto ai suoi tecnici di “spiare” politici, giornalisti e imprenditori tra cui Letizia Moratti e Ignazio La Russa.