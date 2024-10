Il Ponte di Ognissanti con il bel tempo e senza pioggia Sottocorona | Domina l' alta pressione

Iltempo.it - Il Ponte di Ognissanti con il bel tempo e senza pioggia. Sottocorona: ‚ÄúDomina l'alta pressione‚ÄĚ

(Di marted√¨ 29 ottobre 2024) Chebisogna aspettarsi negli ultimi giorni di ottobre? Il meteorologo di La7 Paolotenta di dare una risposta al quesito, mostrando prima di tutto una panoramica della situazione meteo generale: ‚ÄúLa situazione di oggi, e molto probabilmente anche quella dei prossimi giorni, tende a essere piuttosto stabile, non sono previsti cambiamenti. √ą una situazione diche prende la parte centrale dell'Europa, arriva a comprendere in gran parte anche le nostre regioni e poi una zona di bassainvece sul mare di Alboran, sulla Spagna, le Baleari, Algeria, Marocco, √® tutta una zona di bassa. Qualcuno si √® scordato di chiamarlo ciclone africano, perch√© l'anticiclone africano √® piaciuto a tutti √ą un ciclone nel senso di una bassa, non √® un uragano, d√† nuvole e piogge, soprattutto sulla Spagna.