Il giusto stop del Senato alla gogna su Sangiuliano (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Senato ha deciso a maggioranza di respingere la richiesta del Tribunale dei ministri di acquisire le email scambiate Ilfoglio.it - Il giusto stop del Senato alla gogna su Sangiuliano Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ilha deciso a maggioranza di respingere la richiesta del Tribunale dei ministri di acquisire le email scambiate

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ildelgogna su Sangiuliano; Maternità surrogata reato universale: sì della commissione Giustizia con polemiche; No Peace No Panel, incontro alper una informazione plurale sulle guerre; Smartphone e social, una petizione ne chiede loper i più giovani / Commenti / Rubriche / Home;Smartphone e social sotto i 16 e 14 anni, presentata petizione in. Novara: 'Il vento sta cambiando'; Riforma voto in condotta, sospensione studenti e ritorno dei giudizi sinteticiprimaria: arriva l’ok dal, ora la Camera. Maggioranza esulta, opposizione protesta; Leggi >>>

Il giusto stop del Senato alla gogna su Sangiuliano

(ilfoglio.it)

Palazzo Madama contro il voyeurismo sul caso che ha portato alle dimissioni dell'ex ministro della Cultura. No all'acquisizione delle mail scambiate con Maria Rosaria Boccia. Occorre distinguere i cas ...

Medicina, stop a test d’ingresso e numero chiuso: cosa cambia per gli aspiranti medici

(msn.com)

La riforma prevede l’abolizione del numero chiuso al primo semestre, consentendo l’iscrizione aperta per tutti gli aspiranti medici senza sostenere i test d’ingresso. Il proseguimento degli studi al s ...

Abolizione dei test di ingresso per la facoltà di Medicina

(vocidicitta.it)

Addio ai testi di ingresso per la facoltà di medicina: la commissione di Istruzione del Senato ha promosso un disegno di legge delega che cambierà le cose.

Laurea in Medicina, via libera alla riforma: stop al numero chiuso

(askanews.it)

(askanews) – Via libera dalla settima Commissione del Senato al disegno di legge delega che rivede ... In questo modo non solo investiamo nelle giuste aspirazioni dei nostri ragazzi, ma garantiamo ...