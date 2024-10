Anteprima24.it - Ieri in Campania: omicidio del 15enne a Napoli, coinvolti anche bambini. In Irpinia l’ultimo saluto alla piccola Francesca

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, lunedì 28 ottobre 2024. Avellino – “E’ il momento del silenzio. Della vicinanza discreta. Della preghiera”. E’ l’appello Don Angelo Di Gaeta, Parroco di Fontanarosa, che si appresta a celebrare il funerale di una bambina di appena dieci anni,D’Arienzo, morta schiacciata dal cancello di casa nel pomeriggio di sabato. (LEGGI QUI) Benevento – La rivoluzione per il traffico veicolare nella zona di Piazza Risorgimento e dintorni è cominciata come annunciato. A causa dei lavori del cosiddetto Piano Periferie che per due anni, ossia fino all’autunno del 2026, investiranno Piazza Risorgimento e piazzali Vari, sede del terminal delle linee su gomma extraurbane, l’automobilista dovrà armarsi di grande pazienza e rinunciare ai percorsi abituali.